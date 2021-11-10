Кто такой 111 в «Игре в кальмара»?

Наш ответ:

Игрок номер 111 из южнокорейского сериала «Игра в кальмара» – это один из участников турнира по имени Пён Ки. Он врач, который, предположительно, попал в трудное финансовое положение после того, как один из его пациентов погиб по его вине. В обмен на информацию о предстоящих играх и дополнительную еду Пён Ки тайно сотрудничает с группой коррумпированных солдат, торгующих органами погибших участников. Выбывает из турнира между третьим и четвертым раундом из-за нарушения правил.