Кто такой 111 в «Игре в кальмара»?

Елена Королева 10 ноября 2021 Дата обновления: 21 января 2025
Наш ответ:

Игрок номер 111 из южнокорейского сериала «Игра в кальмара» – это один из участников турнира по имени Пён Ки. Он врач, который, предположительно, попал в трудное финансовое положение после того, как один из его пациентов погиб по его вине. В обмен на информацию о предстоящих играх и дополнительную еду Пён Ки тайно сотрудничает с группой коррумпированных солдат, торгующих органами погибших участников. Выбывает из турнира между третьим и четвертым раундом из-за нарушения правил.

Роль Пён Ки сыграл южнокорейский актер Ю Сон Чжу.

 

Ли Джон-джэ
Ли Джон-джэ
Lee Jeong-jae
Пак Хэ-су
Пак Хэ-су
Park Hae-soo
Чон Хо-ён
Чон Хо-ён
Jeong Ho-yeon
Хо Сон-тхэ
Хо Сон-тхэ
Heo Seong-tae
O Янг-су
Oh Yeong-su
