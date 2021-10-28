Меню
Кто такой 1-й номер в «Игре в кальмара»?

Елена Королева 28 октября 2021 Дата обновления: 21 января 2025
Наш ответ:

В начале сериала «Игра в кальмара» игрок номер 001 – это старик, умирающий от опухоли мозга. По ходу сюжета выясняется, что его зовут О Иль Нам (что буквально переводится с корейского как «первый человек») и он является очень богатым человеком и основателем этого турнира, который он придумал для развлечения скучающих богачей вроде него самого. Именно поэтому он остается в живых, несмотря на проигрыш в очередной игре.

В какой-то момент О Иль Наму наскучило быть зрителем и делать ставки, и он принял решение поучаствовать в своем турнире, чтобы вновь почувствовать вкус к жизни.

 

