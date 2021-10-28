Кто такой 067 из «Игры в кальмара»?

Наш ответ:

Игрок номер 067 – это Кан Сэ Бёк, молодая беженка из Северной Кореи, карманница, которой нужны деньги для посредника за поиск и доставку в Южную Корею ее мамы, которая все еще находится в КНДР. Впервые главный герой встречается с ней еще на материке – она крадет его выигрыш после игры на тотализаторе. Во время соревнований Сэ Бёк держится обособленно и никому не доверяет. Роль исполнила Чон Хо Ён – южнокорейская топ-модель и актриса.