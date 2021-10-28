Меню
Кто такой 067 из «Игры в кальмара»?

Елена Королева 28 октября 2021 Дата обновления: 28 октября 2021
Наш ответ:

Игрок номер 067 – это Кан Сэ Бёк, молодая беженка из Северной Кореи, карманница, которой нужны деньги для посредника за поиск и доставку в Южную Корею ее мамы, которая все еще находится в КНДР. Впервые главный герой встречается с ней еще на материке – она крадет его выигрыш после игры на тотализаторе. Во время соревнований Сэ Бёк держится обособленно и никому не доверяет. Роль исполнила Чон Хо Ён – южнокорейская топ-модель и актриса.

Роль в сериале «Игра в кальмара» принесла ей мировую известность, в первую неделю после выхода шоу на ее аккаунт в Instagram подписалось более 10 миллионов человек.

 

Чон Хо-ён
Чон Хо-ён
Jeong Ho-yeon
