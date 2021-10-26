Меню
Кто такой 001 в «Игре в кальмара»?

Кто такой 001 в «Игре в кальмара»?

26 октября 2021
Наш ответ:

Игрок под номером 001 в «Игре в кальмара», он же О Иль Нам, – самый старый участник состязаний. Он страдает от опухоли головного мозга, но вместо того, чтобы смиренно ожидать смерти, решает принять участие в игре. Лишь в финальной, девятой серии зрители вместе с Соном узнают, что на самом деле О Иль Нам является создателем кровавых состязаний. При встрече с главным героем старик признается, что придумал игру развлечения ради и вступил в нее для того, чтобы вспомнить детство. Исполнитель этой роли О Ен Су родился 19 октября 1944 года. Поначалу актер играл только в театре, но в начале нулевых начал сниматься в кино и на телевидении.

Среди его актерских работ – «Маленький монах» (2002), «Весна, лето, осень, зима… и снова весна» (2003), «Бог войны» (2012).

 

O Янг-су
Oh Yeong-su
