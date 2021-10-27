Меню
Кто такие VIP-гости в «Игре в кальмара»?

Елена Королева 27 октября 2021 Дата обновления: 21 января 2025
Наш ответ:

VIP-гости, которые приезжают на остров в седьмой серии «Игры в кальмара», – это богатые люди, жаждущие вживую увидеть кровавые игры. Они носят уникальные золотые маски в форме головы какого-то конкретного животного – тигра, оленя, льва и других. С помощью масок, полностью закрывающих лицо, влиятельные гости сохраняют анонимность, но при этом могут свободно есть и пить. Полицейский Хван Чун Хо, переодетый в костюм официанта, привлекает внимание одного из випов – гость уединяется с парнем, желая заняться сексом.

Хван достает пистолет и заставляет гостя поделиться сведениями об игре, а затем вырубает его и сбегает с острова.

 

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Ли Джон-джэ
Ли Джон-джэ
Lee Jeong-jae
Пак Хэ-су
Пак Хэ-су
Park Hae-soo
Чон Хо-ён
Чон Хо-ён
Jeong Ho-yeon
Хо Сон-тхэ
Хо Сон-тхэ
Heo Seong-tae
O Янг-су
Oh Yeong-su
