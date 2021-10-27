Кто такие VIP-гости в «Игре в кальмара»?

VIP-гости, которые приезжают на остров в седьмой серии «Игры в кальмара», – это богатые люди, жаждущие вживую увидеть кровавые игры. Они носят уникальные золотые маски в форме головы какого-то конкретного животного – тигра, оленя, льва и других. С помощью масок, полностью закрывающих лицо, влиятельные гости сохраняют анонимность, но при этом могут свободно есть и пить. Полицейский Хван Чун Хо, переодетый в костюм официанта, привлекает внимание одного из випов – гость уединяется с парнем, желая заняться сексом.
Хван достает пистолет и заставляет гостя поделиться сведениями об игре, а затем вырубает его и сбегает с острова.
