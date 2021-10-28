Кто такие треугольники в «Игре в кальмара»?

Наш ответ:

Треугольники, то есть люди в розовых комбинезонах и с символом треугольника на масках, – это сотрудники, нанятые организаторами игры. Треугольники – это своего рода солдаты, роль которых заключается в поддержании порядка и физическом устранении выбывших и нарушителей. Треугольники вооружены автоматами и пистолетами, они, как и прочие сотрудники, не имеют права разговаривать и показывать свое лицо. Также, треугольник – это часть схематичного изображения кальмара в «Кальмара», детской игре, в которую участникам предложат сыграть в заключительной серии.