Кто такие «Светлячки» в сериале «Одни из нас»?

Олег Скрынько 16 мая 2025 Дата обновления: 16 мая 2025
Наш ответ:

«Одни из нас» — американский драматический сериал, действие которого разворачивается в постапокалиптическом мире, пораженном грибковым зомби-вирусом. «Светлячки» (в другом переводе «Цикады») — военизированная группировка, которая сражается с тоталитаризмом и стремится добиться свободы, однако при этом не гнушается прибегать к радикальным мерам, включая теракты. Лидер «Цикад» Марлин желает восстановить прежнюю жизнь с привычными органами власти. «Цикады» борются с организацией «ФЕДРА», которая контролирует карантинные зоны. Кроме того, «Цикады» — одна из немногих ячеек, которая не теряет надежды разработать вакцину от кордицепсной церебральной инфекции.

