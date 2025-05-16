Кто такие «Светлячки» в сериале «Одни из нас»?

«Одни из нас» — американский драматический сериал, действие которого разворачивается в постапокалиптическом мире, пораженном грибковым зомби-вирусом. «Светлячки» (в другом переводе «Цикады») — военизированная группировка, которая сражается с тоталитаризмом и стремится добиться свободы, однако при этом не гнушается прибегать к радикальным мерам, включая теракты. Лидер «Цикад» Марлин желает восстановить прежнюю жизнь с привычными органами власти. «Цикады» борются с организацией «ФЕДРА», которая контролирует карантинные зоны. Кроме того, «Цикады» — одна из немногих ячеек, которая не теряет надежды разработать вакцину от кордицепсной церебральной инфекции.
Авторизация по e-mail