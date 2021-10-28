Кто такие охранники в «Игре в кальмара»?

Роль охранников в сериале «Игра в кальмара» выполняют сотрудники в красной униформе и масках с символом треугольника. Это нанятые организаторами люди, которые поддерживают порядок во время турнира. Они вооружены револьверами и автоматами и наделены полномочиями убивать нарушителей правил турнира. При этом они сами обязаны следовать определенным правилам, например, они не имеют права инициировать разговор и показывать свое лицо – за нарушение последнего правила предусмотрена смертная казнь.
Охранники обязаны беспрекословно подчиняться менеджерам (носящим на маске символ квадрата) и ведущему.
