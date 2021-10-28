Меню
Кто такие охранники в «Игре в кальмара»?

Елена Королева 28 октября 2021 Дата обновления: 21 января 2025
Наш ответ:

Роль охранников в сериале «Игра в кальмара» выполняют сотрудники в красной униформе и масках с символом треугольника. Это нанятые организаторами люди, которые поддерживают порядок во время турнира. Они вооружены револьверами и автоматами и наделены полномочиями убивать нарушителей правил турнира. При этом они сами обязаны следовать определенным правилам, например, они не имеют права инициировать разговор и показывать свое лицо – за нарушение последнего правила предусмотрена смертная казнь.

Охранники обязаны беспрекословно подчиняться менеджерам (носящим на маске символ квадрата) и ведущему. 

 

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Ли Джон-джэ
Ли Джон-джэ
Lee Jeong-jae
Пак Хэ-су
Пак Хэ-су
Park Hae-soo
Чон Хо-ён
Чон Хо-ён
Jeong Ho-yeon
Хо Сон-тхэ
Хо Сон-тхэ
Heo Seong-tae
O Янг-су
Oh Yeong-su
