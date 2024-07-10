Кто такие лимитчицы?

«Лимитчицами», «лимитчиками» или «лимитой» обычно пренебрежительно называют людей, которые в качестве низкоквалифицированной рабочей силы привлекались на промышленные предприятия в городах СССР в период с 1950-х по 1980-е года на основе трудовых контрактов, заключенных по «лимиту прописки». «Лимитой» как правило были люди из сельской местности, которые покидали родные края в поисках лучшей жизни, то есть советские лимитчики похожи на современных гастарбайтеров. Именно таким образом начинается история трех подруг из телесериала «Лимитчицы»: Маша, Нина и Зоя перебираются в строящийся город, получив работу на местной ткацкой фабрике.
