Кто такие красные в «Игре в кальмара»?

Елена Королева 28 октября 2021 Дата обновления: 21 января 2025
Наш ответ:

Люди в красной униформе и масках – это персонал, нанятый организаторами игры для того, чтобы следить за порядком, инструктировать, сопровождать участников, а также устранять выбывших. По правилам игры, люди в красном не имеют права показывать свое лицо участникам или другим сотрудникам, в случае нарушения этого правила их убивают.

У сотрудников есть иерархия и разделение по выполняемым задачам: рабочие, которые готовят и убирают, носят маску с символом круга, у солдат, которые следят за порядком во время испытаний на маску, нанесен треугольник, у командиров – квадрат. 

 

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Ли Джон-джэ
Ли Джон-джэ
Lee Jeong-jae
Пак Хэ-су
Пак Хэ-су
Park Hae-soo
Чон Хо-ён
Чон Хо-ён
Jeong Ho-yeon
Хо Сон-тхэ
Хо Сон-тхэ
Heo Seong-tae
O Янг-су
Oh Yeong-su
