Кто такая Мерьем в сериале "Далекий город"?

«Далекий город» — одна из самых успешных турецких мелодрам наших дней. Во втором сезоне сериала появится Мерьем, что было подтверждено официально.

Кем является Мерьем

Многие задаются вопросом, кто же такая Мерьем в сериале «Далекий город». Рассказываем обо всем, что известно на данный момент.



Сначала ходили слухи, что роль Мерьем достанется Мелике Яловой, но они не подтвердились. В итоге персонажа сыграет Джерен Морай — известная турецкая актриса, которая вот-вот начнёт сниматься.

Мерьем — девушка из прошлого Джихана. Когда-то у них были чувства, но свадьба сорвалась. После этого отец увёз Мерьем за границу и насильно выдал замуж за очень опасного человека. Её семейная жизнь оказалась кошмаром, и в итоге она попала в тюрьму.



В сериале первая, кто увидит Мерьем в заключении, — госпожа Садакат, которая тоже оказалась за решёткой. Когда Джихан придёт навестить мать, он столкнётся с Мерьем лицом к лицу, хотя уже почти забыл о ней. У женщины к нему всё ещё живы чувства, а вот его жизнь давно изменилась: у Джихана теперь Алья.



Сама Мерьем воспримет случайную встречу с Джиханом как знак судьбы. Садакат попытается использовать этот шанс и убедить сына, что он должен быть именно с этой женщиной. Так любовь Альи и Джихана получит новое серьёзное испытание.



По слухам, Мерьем покинет каст уже в конце сезона, потому что её роль гостевая. Однако источники часто ошибались (то же говорили про Борана, а он задержался), так что, скорее всего, стоит просто ждать продолжения.