Кто такая кукла из «Игры в кальмара»?

Кукла появляется в первой серии «Игры в кальмара», когда участники соревнования играют в «Красный свет – зеленый свет» (аналог русских игр «Тише едешь – дальше будешь» и «Светофор»). Кукла озвучивает считалочку («Зеленый свет, раз, два, три, красный свет»), стоя спиной к участникам, которые должны бежать к финишной черте. Затем кукла поворачивается к игрокам лицом и при помощи датчиков движения, расположенных в глазницах, фиксирует, кто из них не успел остановиться и должен выбыть из игры.
В оригинале кукла поет корейскую песню, название которой можно перевести как «Цветок гибискуса расцвел». Прототипом куклы-робота стала Ёнхи – персонаж, который появлялся на обложках корейских учебников в 1970-х и 1980-х годах.
