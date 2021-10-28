Меню
Кто такая кукла из «Игры в кальмара»?

Елена Королева 28 октября 2021 Дата обновления: 21 января 2025
Наш ответ:

Кукла появляется в первой серии «Игры в кальмара», когда участники соревнования играют в «Красный свет – зеленый свет» (аналог русских игр «Тише едешь – дальше будешь» и «Светофор»). Кукла озвучивает считалочку («Зеленый свет, раз, два, три, красный свет»), стоя спиной к участникам, которые должны бежать к финишной черте. Затем кукла поворачивается к игрокам лицом и при помощи датчиков движения, расположенных в глазницах, фиксирует, кто из них не успел остановиться и должен выбыть из игры.

В оригинале кукла поет корейскую песню, название которой можно перевести как «Цветок гибискуса расцвел». Прототипом куклы-робота стала Ёнхи – персонаж, который появлялся на обложках корейских учебников в 1970-х и 1980-х годах.

 

