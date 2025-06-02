Кто такая Кэт в сериале "Гангстерленд"?

Наш ответ:

"Гангстерленд" - новый криминальный сериал, который сразу же полюбился поклонникам жанра. Одна из второстепенных героинь по имени Кэт Макалистер - это представитель международного картеля, куратор Хайме.



Напомним сюжет сериала. События разворачиваются в современном Лондоне, где вся власть принадлежит двух преступным группировкам. В течение долгих лет бандам удавалось сохранять хрупкий мир, но все изменилось, когда сын одного из боссов бесследно исчез. Если местный решала Гарри не отыщет подростка в кратчайшие сроки, то избежать войны будет уже невозможно. Сериал сразу же полюбился мужской части аудитории, потому что в нем есть все для хорошего вечера: динамичный сюжет, брутальные мужские персонажи и бескомпромиссный экшен, а фоном звучат популярные хиты последних лет. Настоящий хит 2025 года, который ни в коем случае нельзя пропускать.