Кто такая Кэт в сериале "Гангстерленд"?

Кто такая Кэт в сериале "Гангстерленд"?

Олег Скрынько 2 июня 2025 Дата обновления: 3 июня 2025
Наш ответ:

"Гангстерленд" - новый криминальный сериал, который сразу же полюбился поклонникам жанра. Одна из второстепенных героинь по имени Кэт Макалистер - это представитель международного картеля, куратор Хайме.

Напомним сюжет сериала. События разворачиваются в современном Лондоне, где вся власть принадлежит двух преступным группировкам. В течение долгих лет бандам удавалось сохранять хрупкий мир, но все изменилось, когда сын одного из боссов бесследно исчез. Если местный решала Гарри не отыщет подростка в кратчайшие сроки, то избежать войны будет уже невозможно. Сериал сразу же полюбился мужской части аудитории, потому что в нем есть все для хорошего вечера: динамичный сюжет, брутальные мужские персонажи и бескомпромиссный экшен, а фоном звучат популярные хиты последних лет. Настоящий хит 2025 года, который ни в коем случае нельзя пропускать.

Гангстерленд
Гангстерленд драма, криминал
2025, США
9.0
