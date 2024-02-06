Кто такая Гидо в сериале "Ведьма и чудовище"?

Наш ответ:

Главной героиней аниме-сериала "Ведьма и Чудовище" является Гидо. Она - молодая женщина, которая путешествует вместе с Ашафом в поисках ведьмы, которая наложила на нее проклятие. Гидо представляет собой миниатюрную девушку, с светлой кожей, длинными светлыми волосами и челкой. У нее яркие желтые глаза с вертикальными узкими зрачками, густые черные ресницы, а также по три пирсинга в каждом ухе и длинные клыки. Гидо одевается стильно и часто меняет наряд, что хорошо видно на обложках различных томов сериала. Например, на обложке первого тома она изображена в длинном черном платье и туфлях на высоких каблуках, с розами в волосах возле уха. Гидо умело использует кастет. На нее наложено проклятие ведьмы.