Кто такая Дарья Новикова из шоу "Выживалити"?

Наш ответ:

Дарья Новикова — бизнесвумен, которая также была участницей телепроекта под названием "Последний герой: Чемпионы против новичков". Участие в этом проекте сделало ее популярной среди зрителей, так как она проявила настоящую силу воли и выдержку, преодолевая различные физические и психологические испытания. Несмотря на то, что у нее не было предварительной физической подготовки и был избыточный вес, Новикова продемонстрировала отличный результат. После завершения проекта она основал туристическую школу и магазин одежды.



Осенью 2023 года она приняла решение вновь испытать свои силы на ТВ и отправилась на съемки реалити-шоу "Выживалити" канала "Пятница!". Создатели программы подготовили множество сложных заданий, которых еще не было на российском телевидении, включая такие экстремальные, как прыжки с вертолета. В призовом фонде была внушительная сумма — 10 миллионов рублей. Премьера шоу состоялась 1 марта 2024 года.