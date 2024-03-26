Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Кто такая Дарья Новикова из шоу "Выживалити"?

Кто такая Дарья Новикова из шоу "Выживалити"?

Олег Скрынько 26 марта 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

Дарья Новикова — бизнесвумен, которая также была участницей телепроекта под названием "Последний герой: Чемпионы против новичков". Участие в этом проекте сделало ее популярной среди зрителей, так как она проявила настоящую силу воли и выдержку, преодолевая различные физические и психологические испытания. Несмотря на то, что у нее не было предварительной физической подготовки и был избыточный вес, Новикова продемонстрировала отличный результат. После завершения проекта она основал туристическую школу и магазин одежды.

Осенью 2023 года она приняла решение вновь испытать свои силы на ТВ и отправилась на съемки реалити-шоу "Выживалити" канала "Пятница!". Создатели программы подготовили множество сложных заданий, которых еще не было на российском телевидении, включая такие экстремальные, как прыжки с вертолета. В призовом фонде была внушительная сумма — 10 миллионов рублей. Премьера шоу состоялась 1 марта 2024 года.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Выживалити. Миссия Альфа
Выживалити. Миссия Альфа телешоу
2024, Россия
0.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда 2 сезон сериала «Далекий город»? 1 комментарий
Козодоева многие полюбили благодаря Миронову: почему Гайдая больше не снимал советского актера?
Думаете, Терминатору еда ни к чему? А вот зачем Т-800 жует вафлю — и почему это не ошибка Джеймса Кэмерона
Netflix сделал ставку на историю пивной империи — и не прогадал: у сериала «Дом Гиннесса» уже рейтинг 80 %
«Дело в невероятно удачном союзе»: этот «летний» фильм СССР сейчас оценивают на 8.1 — а в 70-х он почти 10 лет пролежал «на полке»
Создатели «Джона Уика» нашли замену Киану Ривзу: готовят новый фильм про наемных убийц — и они явно посмотрели «Мстителей»
Навсегда в сердцах зрителей: 5 лучших фильмов Тиграна Кеосаяна
У «Дня Шакала» кадровые перестановки прямо во время съемок — но, возможно, это к лучшему
Модный приговор агенту 007: британцы выбрали самого стильного Бонда в истории — легендарный Коннери даже не в топ-3
Обаяшка Годжо или задира Итадори? В «Магической битве» десятки ярких героев — пройдите тест и узнайте, на кого похожи именно вы
Грядущий триллер с Сидни Суини получил первый хвалебный отзыв — фильм лучше, чем книга, по которой он снят
«Есть такая профессия...»: 10 самых кассовых фильмов СССР от киностудии имени Горького — № 1 собрал 87.6 млн зрителей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше