Кто такая Берил из сериала «Клюквенный щербет»?

Наш ответ:

«Клюквенный щербет» — турецкий мелодраматический сериал, стартовавший в 2022 году. В настоящее время выходит третий сезон. В России шоу доступно для просмотра во многих онлайн-кинотеатрах, включая START, «Иви», «Кинопоиск», Okko, Wink.



Берил — одна из героинь «Клюквенного щербета», соседка Сонмез. По сюжету Берил в прошлом потеряла ребенка, в связи с чем теперь экстраполирует свою жизнь на жизнь Кывылджим. Берил впадает в гневное неистовство, когда осознает, что у ее конкурентки удачно складывается личная жизнь. Роль Берил исполняет актриса Элиф Мельда Йылмаз.