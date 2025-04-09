Меню
Кто такая Берил из сериала «Клюквенный щербет»?

Кто такая Берил из сериала «Клюквенный щербет»?

Олег Скрынько 9 апреля 2025 Дата обновления: 9 апреля 2025
Наш ответ:

«Клюквенный щербет» — турецкий мелодраматический сериал, стартовавший в 2022 году. В настоящее время выходит третий сезон. В России шоу доступно для просмотра во многих онлайн-кинотеатрах, включая START, «Иви», «Кинопоиск», Okko, Wink.

Берил — одна из героинь «Клюквенного щербета», соседка Сонмез. По сюжету Берил в прошлом потеряла ребенка, в связи с чем теперь экстраполирует свою жизнь на жизнь Кывылджим. Берил впадает в гневное неистовство, когда осознает, что у ее конкурентки удачно складывается личная жизнь. Роль Берил исполняет актриса Элиф Мельда Йылмаз.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Клюквенный щербет
Клюквенный щербет драма
2022, Турция
9.0
