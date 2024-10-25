Кто сыграл Светлану Кашину в сериале «Комбинация»?

Наш ответ:

«Комбинация» — российский биографический сериал, повествующий о возникновении одноименной женской поп-группы, которая заявила о себе в начале 1990-х годов. Коллектив был создан в 1988 году, тогда как вокалистка Светлана Кашина присоединилась в 1991 году. В сериале Кашину воплотила 29-летняя актриса Екатерина Гончарова.



Кашина была призвана заменить в «Комбинации» начавшую сольную карьеру Алену Апину. Продюсеры группы заметили Кашину, когда та выступила на телепередаче «Утренняя звезда» на Центральном телевидении. Кашина была успешна в качестве члена «Комбинации», но в 1994 году решила уйти. Во-первых, ей была не вкусу развлекательная и фривольная музыка. Во-вторых, она столкнулась с темной изнанкой шоу-бизнеса. Кроме того, на Кашину повлиял тот факт, что в марте 1993 года продюсер «Комбинации» Александр Шишинин был зарезан у своего дома. Именно Кашина обнаружила смертельно раненного Шишинина, поскольку вместе с мужем снимала соседнюю квартиру. Шишинина в сериале сыграл Никита Кологривый.