Кто сыграл состав музыкальной группы в сериале «Комбинация»?

«Комбинация» — российский сериал, который повествует об образовании одноименной женской поп-группы. Премьера шоу состоялась 4 сентября 2024 года в онлайн-кинотеатре Wink. Релиз повлек за собой новую волну интереса к «Комбинации», ее участницам и истории. Коллектив существует до сих пор, продолжая гастроли. Правда, с момента основания «Комбинации» в 1988 году состав исполнительниц претерпел массу изменений. Из оригинальной команды осталась лишь вокалистка Татьяна Иванова. В сериале ее сыграла Елизавета Базыкина. Компанию ей составили Анастасия Уколова (вокалистка Алена Апина), Дарья Руденок (бас-гитаристка Ольга Ахунова), Татьяна Струженкова (клавишница Светлана Костыко), Полина Гухман (барабанщица Юлия Козюлькова), Софья Володчинская (барабанщица Нюра Ковалева), Екатерина Гончарова (вокалистка Светлана Кашина), Стася Милославская (гитаристка Татьяна Долганова), Елена Кочкина (бас-гитаристка Галина Лезина), Анна Мельникова (гитаристка Елена Молчанова), Мария Янычева (барабанщица Светлана Молчанова).
Авторизация по e-mail