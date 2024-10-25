Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Кто сыграл состав музыкальной группы в сериале «Комбинация»?

Кто сыграл состав музыкальной группы в сериале «Комбинация»?

Олег Скрынько 25 октября 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

«Комбинация» — российский сериал, который повествует об образовании одноименной женской поп-группы. Премьера шоу состоялась 4 сентября 2024 года в онлайн-кинотеатре Wink. Релиз повлек за собой новую волну интереса к «Комбинации», ее участницам и истории. Коллектив существует до сих пор, продолжая гастроли. Правда, с момента основания «Комбинации» в 1988 году состав исполнительниц претерпел массу изменений. Из оригинальной команды осталась лишь вокалистка Татьяна Иванова. В сериале ее сыграла Елизавета Базыкина. Компанию ей составили Анастасия Уколова (вокалистка Алена Апина), Дарья Руденок (бас-гитаристка Ольга Ахунова), Татьяна Струженкова (клавишница Светлана Костыко), Полина Гухман (барабанщица Юлия Козюлькова), Софья Володчинская (барабанщица Нюра Ковалева), Екатерина Гончарова (вокалистка Светлана Кашина), Стася Милославская (гитаристка Татьяна Долганова), Елена Кочкина (бас-гитаристка Галина Лезина), Анна Мельникова (гитаристка Елена Молчанова), Мария Янычева (барабанщица Светлана Молчанова).

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Комбинация
Комбинация драма, музыка, комедия
2024, Россия
9.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда 2 сезон сериала «Далекий город»? 1 комментарий
Ничуть не уступают британским хитам: 3 свежих детективных сериала прямиком из солнечной Австралии
Уход любимых героев и другие причины, по которым 5-й сезон «Спасской» можно было и не снимать: мнение зрителей
«Риск — это награда»: Ной Хоули намекнул, что во 2-ом сезоне «Чужого: Земля» нас ждет большее зло, чем ксеноморфы
«138 минут пролетели незаметно»: новый военный триллер с Безруковым советуют смотреть только в кино — на старте получил 7,4 балла
Обаяшка Годжо или задира Итадори? В «Магической битве» десятки ярких героев — пройдите тест и узнайте, на кого похожи именно вы
Грядущий триллер с Сидни Суини получил первый хвалебный отзыв — фильм лучше, чем книга, по которой он снят
«Есть такая профессия...»: 10 самых кассовых фильмов СССР от киностудии имени Горького — № 1 собрал 87.6 млн зрителей
«Если смотреть на факты, ответ очевиден»: фанаты не могли решить годами, а ИИ вмиг выбрал лучшего Бонда (это не Броснан)
Включите «на пробу», а опомнитесь утром: 5 затягивающих сериалов с оценкой до 8.7, последний — подарок фанатам «Секретных материалов»
Создатели «Джона Уика» нашли замену Киану Ривзу: готовят новый фильм про наемных убийц — и они явно посмотрели «Мстителей»
«Массовый психоз»: зрители годами спорят, реален ли Карлсон — а ИИ за секунду дал убедительный и философский ответ
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше