Кто судьи на шоу "Голос. Дети"?

"Голос. Дети" — одна из самых ярких и любимых развлекательных программ на отечественном телевидении, которая с каждым годом продолжает удерживать внимание миллионов зрителей. В 2024 году проект вернулся с уже 11-м сезоном, премьера которого состоялась 6 сентября. На судейских креслах в этом сезоне оказались звезды российской эстрады — Дима Билан, Юлианна Караулова и JONY, что обещает новый уровень эмоций и неожиданные повороты в вокальной борьбе.



Шоу «Голос» — это российская адаптация всемирно известной франшизы The Voice, которая изначально стартовала в Нидерландах и затем завоевала популярность в десятках стран. Первая российская версия проекта вышла на Первом канале в 2012 году, а вскоре к ней присоединилась и детская версия, которая быстро полюбилась зрителям. Как и во взрослой версии, юные вокалисты демонстрируют свои способности в «слепых прослушиваниях», соревнуясь за возможность пройти в следующий этап под руководством опытных наставников.