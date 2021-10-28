Кто стоит за «Игрой в кальмара» в сериале?

Меню
Елена Королева 28 октября 2021 Дата обновления: 21 января 2025
Наш ответ:

В сериале «Игра в кальмара» ведущим, скрывающимся за черной маской, оказывается Хван Ин Хо, без вести пропавший брат детектива Чун Хо. Основателем и главным организатором турнира оказывается О Иль Нам, старик, умирающий от опухоли мозга, который участвовал в играх под номером 001. Выясняется, что именно он придумал турнир для развлечения скучающих богачей, таких, как он сам. В последней серии О Иль Нам объясняет главному герою, что и нищие, и богачи ведут однообразную и утомительную жизнь и что с помощью игр он хотел вернуть утраченный вкус к жизни.

Также в сериале появляются несколько VIP-гостей турнира, которые наблюдают за ним в качестве зрителей и делают ставки. 

 

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Ли Джон-джэ
Ли Джон-джэ
Lee Jeong-jae
Пак Хэ-су
Пак Хэ-су
Park Hae-soo
Чон Хо-ён
Чон Хо-ён
Jeong Ho-yeon
Хо Сон-тхэ
Хо Сон-тхэ
Heo Seong-tae
O Янг-су
Oh Yeong-su
