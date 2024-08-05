Кто станет королем в сериале «Дом Дракона»?

В первом сезоне фэнтезийного сериала «Дом Дракона», который является приквелом «Игры престолов», королем Вестероса является Визерис I Таргариен. После его смерти королем был провозглашен принц Эйгон, старший сын Визериса. В дальнейшем Эйгон уже в ходе гражданской войны между двумя ветвями семейства Таргариенов, получает серьезное ранение и уступает место своему брату Эймонду. Он становится регентом, но носит корону.
Ближе к концу войны трон на некоторое время занимает Рейнира, но Эйгон убивает ее. Когда он сам погибает, будучи отравленным, королем становится Эйгон III, маленький сын Рейниры. Его женой становится дочь Эйгона II. Этот брак примиряет враждующие стороны.
