Кто стал «темным» в первом выпуске шоу «Мастер игры»?

Олег Скрынько 20 мая 2025 Дата обновления: 20 мая 2025
Наш ответ:

«Мастер игры» — российское реалити-шоу, премьера которого состоялась на телеканале ТНТ 17 мая 2025 года, когда вышел первый эпизод. Концепция заключается в том, что 22 звездных участников отправились в Марокко, где им предстоит сыграть в психологическую игру, напоминающую «Мафию». Из всех игроков трое становятся «темными», а остальные — «светлыми». Задача конкурсантов состоит в том, чтобы вычислить «темных», пристально наблюдая друг за другом. Также участники проходят разные испытания, пополняя призовой фонд. Темными в первом выпуске стали Наташа Бардо, Борис Дергачев и Кирилл Кошарин.

