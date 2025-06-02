Меню
Кто стал победителем шоу «Молодые ножи»?

Олег Скрынько 2 июня 2025 Дата обновления: 2 июня 2025
Наш ответ:

«Молодые ножи» — российское кулинарное соревновательное реалити-шоу, выходящее на телеканале «Пятница!» с 2021 года. Как следует из названия, в проекте принимают участие молодые повара, у которых появляется шанс заявить о себе во весь голос. Ведущим выступает знаменитый шеф-повар, ресторатор и шоумен Константин Ивлев.

Победители первого сезона: Святослав Спиваков, Артур Шахназарян, Дмитрий Камаев, Ярослав Якимович, Вячеслав Вьюник, Игорь Ловянников, Илья Лейченко, Александр Силаев, Татьяна Константинова, Юрий Королев, Екатерина Панова и Игорь Милованов.

Победители второго сезона: Максим Добрынский, Дмитрий Мальшаков, Тимур Азимов, Артем Иванов, Андрей Сулима, Игорь Казаков, Валерий Аничин, Александр Седюшкин, Александр Карпиков, Александр Власов, Данила Писарев, Елисей Мишин и Лилия Крылова.

Победители третьего сезона: Евгений Портнов, Алексей Емашев, Владислав Петров, Сергей Сивоплисенко, Владислав Мишуков, Владислав Бондаренко, Григорий Хорошавцев, Константин Фомин, Тимур Устинов, Илья Корейша, Роман Фисейко, Владимир Поляков, Андрей Пугачев, Даниил Горбунов и Андрей Яресько.

Победители четвертого сезона: Денис Сургаев, Андрей Садчиков и Батырхан Атаманов.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Молодые ножи
Молодые ножи телешоу
2021, Россия
0.0
