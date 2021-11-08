Меню
Кто создал «Игру в кальмара» в дораме?

Елена Королева 8 ноября 2021 Дата обновления: 21 января 2025
Наш ответ:

Как стало известно в заключительной, девятой серии первого сезона, создателем игры был О Иль Нам – участник под номером 001. Старик боролся с последствиями опухоли головного мозга и, как считалось, погиб в шестом эпизоде шоу. Из разговора О Иль Нама с Сон Ги Хуном выяснилось, что умирающий старик был очень богат и придумал игру, чтобы развлечься самому и развлечь таких же обеспеченных людей, как он сам. По словам О Иль Нама, жизнь богачей скучна, а бедняков – однообразна. Поэтому в качестве игроков выбирали тех, кто нуждался в деньгах больше всего, а в число VIP-гостей входили состоятельные люди. Кроме того, игра была проверкой на человечность.

Но большинство игроков провалили этот тест – несмотря на обилие пролитой крови, они продолжали бороться за денежный приз.

 

