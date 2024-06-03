Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Кто снялся в сериале "Развод по расчету"?

Кто снялся в сериале "Развод по расчету"?

Олег Скрынько 3 июня 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

Телеканал ТНТ представил новый российский комедийный сериал о молодой паре, решившейся на фиктивное расставание ради материальной выгоды.

Главные роли в проекте исполнили Нелли Уварова, Степан Девонин и Алина Алексеева. Степана Девонина зрители могут помнить по фильмам, созданным его женой Натальей Мещаниновой, таким как "Один маленький ночной секрет", "Алиса не может ждать" и "Пингвины моей мамы". Нелли Уварова завоевала популярность благодаря сериалу "Не родись красивой" и с тех пор снялась во множестве значимых российских проектов. Алина Алексеева знакома зрителям по ролям в сериалах "Беспринципные" и "По щучьему велению".

Сериал "Развод по расчету" рассказывает историю о том, как молодая пара узнает, что строительная компания, в которой они работают, предоставляет жильё матерям-одиночкам. Чтобы воспользоваться этой возможностью, они решают развестись, чтобы супруга Степана, Катерина, могла получить статус матери-одиночки. В результате им приходится приложить невероятные усилия, чтобы убедительно изображать перед окружающими, что их развод настоящий.

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Развод по расчету
Развод по расчету комедия, мелодрама
2024, Россия
0.0
Алиса не может ждать
Алиса не может ждать драма
2022, Россия
0.0
Пингвины моей мамы
Пингвины моей мамы драма
2021, Россия
0.0
Беспринципные
Беспринципные комедия, мелодрама
2020, Россия
0.0
Не родись красивой
Не родись красивой мелодрама
2005, Россия
0.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда 2 сезон сериала «Далекий город»? 1 комментарий
Уход любимых героев и другие причины, по которым 5-й сезон «Спасской» можно было и не снимать: мнение зрителей
Не «Острые козырьки», ведь минусы все же есть: на Netflix вышел новый сериал от Найта, и вот что получилось
На такой круиз работать пришлось минимум бы полгода: в Сети подсчитали, сколько выложил за путешествие Горбунков из «Бриллиантовой руки»
«Есть такая профессия...»: 10 самых кассовых фильмов СССР от киностудии имени Горького — № 1 собрал 87.6 млн зрителей
Модный приговор агенту 007: британцы выбрали самого стильного Бонда в истории — легендарный Коннери даже не в топ-3
«Если смотреть на факты, ответ очевиден»: фанаты не могли решить годами, а ИИ вмиг выбрал лучшего Бонда (это не Броснан)
Создатели «Джона Уика» нашли замену Киану Ривзу: готовят новый фильм про наемных убийц — и они явно посмотрели «Мстителей»
Грядущий триллер с Сидни Суини получил первый хвалебный отзыв — фильм лучше, чем книга, по которой он снят
Включите «на пробу», а опомнитесь утром: 5 затягивающих сериалов с оценкой до 8.7, последний — подарок фанатам «Секретных материалов»
«138 минут пролетели незаметно»: новый военный триллер с Безруковым советуют смотреть только в кино — на старте получил 7,4 балла
«Массовый психоз»: зрители годами спорят, реален ли Карлсон — а ИИ за секунду дал убедительный и философский ответ
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше