Кто снялся в сериале "Развод по расчету"?

Телеканал ТНТ представил новый российский комедийный сериал о молодой паре, решившейся на фиктивное расставание ради материальной выгоды.
Главные роли в проекте исполнили Нелли Уварова, Степан Девонин и Алина Алексеева. Степана Девонина зрители могут помнить по фильмам, созданным его женой Натальей Мещаниновой, таким как "Один маленький ночной секрет", "Алиса не может ждать" и "Пингвины моей мамы". Нелли Уварова завоевала популярность благодаря сериалу "Не родись красивой" и с тех пор снялась во множестве значимых российских проектов. Алина Алексеева знакома зрителям по ролям в сериалах "Беспринципные" и "По щучьему велению".
Сериал "Развод по расчету" рассказывает историю о том, как молодая пара узнает, что строительная компания, в которой они работают, предоставляет жильё матерям-одиночкам. Чтобы воспользоваться этой возможностью, они решают развестись, чтобы супруга Степана, Катерина, могла получить статус матери-одиночки. В результате им приходится приложить невероятные усилия, чтобы убедительно изображать перед окружающими, что их развод настоящий.
Авторизация по e-mail