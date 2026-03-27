Кто снял маску в 7 выпуске 7-го сезона шоу «Маска»?
Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 27 марта 2026 Дата обновления ответа: 27 марта 2026
В седьмом выпуске седьмого сезона «Маски» в финальной тройке игроков оказались Лиса, Лягушка и Колибри. Зрители поддержали Колибри, а судьи — Лягушку, поэтому снять маску пришлось Лисе. Перед разоблачением судьи выразили свои предположения, кто же скрывается под маской Лисы. Филипп Киркоров назвал Анну Семенович, Тимур Родригез — Анну Ардову, Сергей Лазарев — Олесю Судзиловскую, Регина Тодоренко — Анну Пересильд, Валерия — Марину Федункив.
Кто же оказался под маской?
В костюме Лисы оказалась заслуженная артистка России Маргарита Суханкина — легендарный голос группы «Мираж».
Персоны, которые упомянуты в вопросе
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