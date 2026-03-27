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Кто снял маску в 7 выпуске 7-го сезона шоу «Маска»?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 27 марта 2026 Дата обновления ответа: 27 марта 2026

В седьмом выпуске седьмого сезона «Маски» в финальной тройке игроков оказались Лиса, Лягушка и Колибри. Зрители поддержали Колибри, а судьи — Лягушку, поэтому снять маску пришлось Лисе. Перед разоблачением судьи выразили свои предположения, кто же скрывается под маской Лисы. Филипп Киркоров назвал Анну Семенович, Тимур РодригезАнну Ардову, Сергей ЛазаревОлесю Судзиловскую, Регина ТодоренкоАнну Пересильд, ВалерияМарину Федункив.

Кто же оказался под маской?

В костюме Лисы оказалась заслуженная артистка России Маргарита Суханкина — легендарный голос группы «Мираж».

Персоны, которые упомянуты в вопросе

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Маска
Маска телешоу, музыка
2020, Россия
0.0
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