Кто снял маску в 6 сезоне "Маски"?

Наш ответ:

Рассказываем. кто уже снял маску в шоу «Маска».



9 февраля 2025 года стартовал шестой сезон музыкально-детективного шоу «Маска» на НТВ. В жюри вошли Филипп Киркоров, Валерия, Регина Тодоренко, Тимур Родригез и Стас Костюшкин. Среди участников — Богомол, Боксер, Бык, Вождь, Далматин, Капибара, Коровка, Овечка, Огурчик, Окунь, Сокол, Страус, Утка и Цыпленок.



В первом выпуске все остались в игре, но зрители подарили иммунитет Соколу. Во втором выпуске от 16 февраля шоу покинула Коровка, которой оказалась актриса Агата Муцениеце. В третьем, 23 февраля, зрители спасли Утку, а жюри — Овечку. Маску снял Капибара — под ней скрывался певец Эльдар Джарахов.



В четвертом выпуске, 2 марта, после голосования покинула шоу Овечка, которой оказалась телеведущая Ксения Бородина. В пятом, 9 марта, маску снял Цыпленок — им оказался шоумен и певец Александр Ревва.