Кто снимался в сериале «Лихие»?

«Лихие» — российский криминально-драматический сериал, премьера которого состоялась в онлайн-кинотеатрах START и Okko 24 октября 2024 года. Сезон будет включать восемь эпизодов продолжительностью в районе 50–60 минут. Заключительная серия станет доступна 5 декабря. В центре сюжета — проживающий в Хабаровском крае егерь Павел Лиховцев, а также его сын Женька и жена Лена. С наступлением 90-х пасека Лиховцева терпит крах. В итоге Павел и его сын оказываются вовлечены в деятельность крупной преступной группировки.
Павла Лиховцева сыграл Артем Быстров. Женьку в разных возрастах воплотили Савелий Кудряшов, Егор Кенжаметов и Евгений Ткачук. Роль Лены исполнила Елена Николаева. Филипп Янковский сыграл Тунгуса, Александр Голубев — Юру Краба. Также в актерский состав вошли Анна Завтур, Александра Бабаскина, Полина Максимова (сыграли Лизу), Глеб Кулаков, Максим Карушев (сыграли Максима), Гела Месхи (Игорь Кармазов), Евгений Харитонов (Зозуляк), Иван Самохвалов (Родимов), Юрий Быков (Арнольд), Кирилл Полухин (Слон), Дмитрий Куличков (Кислый), Аскар Ильясов (Ильяс), Иван Добронравов (Кефир) и многие другие.
Авторизация по e-mail