Кто снимался в сериале "Гусар"?

Наш ответ:

«Гусар» — комедийный сериал канала ТНТ, который моментально покорил зрителей искрометным юмором и колоритными персонажами. В главной роли выступил Гарик Харламов, а компанию ему составили Катерина Ковальчук, Екатерина Радченко, Павел Рассомахин, Сергей Белов и Иван Бычков. В настоящее время выходит второй сезон.



По сюжету поручик лейб-гвардии гусарского полка Григорий Савельевич Рыльский, благодаря эксперименту ученого-энтузиаста, перемещается из 1812 года в наше время. Он оказывается в доме молодого ученого Мити, семья которого переживает кризис в отношениях. В попытках вернуть Гусара обратно, машина времени выходит из строя, и теперь поручику предстоит адаптироваться к жизни в XXI веке, пока Митя не починит устройство.