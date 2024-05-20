Меню
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Кто снимал сериал "Постучись в мою дверь в Москве"?

Олег Скрынько 20 мая 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

"Постучись в мою дверь в Москве" — российский мелодраматический сериал, адаптация турецкого шоу с Ханде Эрчел и Керемом Бюрсином. Проект создан кинокомпанией "Медиаслово" в сотрудничестве с "Газпром-медиа" и Okko, под руководством режиссёров Всеволода Аравина и Каролины Кубринской.

Главные роли исполнили Никита Волков и Лиана Гриба. Волков, известный по "Трудным подросткам" и "Черновику", сыграл Сергея Градского. Гриба, снимавшаяся в "Монастыре" и "Дурной крови", воплотила образ Саши Гордеевой.

Саша Гордеева, мечтавшая стать ландшафтным дизайнером, вынуждена покинуть университет после аннулирования стипендии. Решив отомстить владельцу компании, отнявшей стипендию, она встречает архитектора Сергея Градского. Сергей предлагает ей возможность доучиться и получить работу, если она два месяца будет притворяться его девушкой, чтобы вернуть свою бывшую.

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Ханде Эрчел
Ханде Эрчел
Hande Erçel
Керем Бюрсин
Керем Бюрсин
Kerem Bürsin
Каролина Кубринская
Всеволод Аравин
Никита Волков
Никита Волков
Nikita Volkov
Лиана Гриба
Лиана Гриба

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Постучись в мою дверь в Москве
Постучись в мою дверь в Москве мелодрама, комедия
2024, Россия
9.0
Дурная кровь
Дурная кровь мелодрама, мистика
2023, Россия
0.0
Монастырь
Монастырь драма
2022, Россия
0.0
Трудные подростки
Трудные подростки драма, комедия, спорт
2019, Россия
0.0
