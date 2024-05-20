Кто снимал сериал "Постучись в мою дверь в Москве"?

"Постучись в мою дверь в Москве" — российский мелодраматический сериал, адаптация турецкого шоу с Ханде Эрчел и Керемом Бюрсином. Проект создан кинокомпанией "Медиаслово" в сотрудничестве с "Газпром-медиа" и Okko, под руководством режиссёров Всеволода Аравина и Каролины Кубринской.
Главные роли исполнили Никита Волков и Лиана Гриба. Волков, известный по "Трудным подросткам" и "Черновику", сыграл Сергея Градского. Гриба, снимавшаяся в "Монастыре" и "Дурной крови", воплотила образ Саши Гордеевой.
Саша Гордеева, мечтавшая стать ландшафтным дизайнером, вынуждена покинуть университет после аннулирования стипендии. Решив отомстить владельцу компании, отнявшей стипендию, она встречает архитектора Сергея Градского. Сергей предлагает ей возможность доучиться и получить работу, если она два месяца будет притворяться его девушкой, чтобы вернуть свою бывшую.
