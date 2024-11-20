Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Кто снимается в сериале "Молодежка. Новая смена"?

Кто снимается в сериале "Молодежка. Новая смена"?

Олег Скрынько 20 ноября 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

В спортивном телесериале «Молодежка. Новая смена», премьера которого состоялась 5 ноября 2024 года, задействованы яркие актеры: Влад Канопка, Владимир Зайцев, Иван Жвакин, Иван Мулин, Игорь Огурцов и другие.

История разворачивается вокруг студенческой хоккейной команды «Акулы Политеха», которая находится на грани расформирования. Спасти её берётся новый тренер Казанцев. Его цель — не только вывести команду на вершину лиги, но и укрепить репутацию вуза. Для этого он приглашает в качестве главного тренера Андрея Кисляка, бывшую звезду «Медведей». Перед Кисляком стоит сложная задача: наладить контакт с молодыми спортсменами и справиться с собственными внутренними переменами, чтобы привести команду к успеху.

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Молодежка. Новая смена
Молодежка. Новая смена спорт, драма, комедия
2024, Россия
0.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда 2 сезон сериала «Далекий город»? 1 комментарий
Во 2 сезоне «Стражника» заменили главную звезду и прогадали: зрители отказываются от просмотра новинки на НТВ
За дело взялись создатели «Уэнсдэй», и это лучшая новость в мире фэнтези: сериал от Amazon с драконами и магией станет хитом
«Риск — это награда»: Ной Хоули намекнул, что во 2-ом сезоне «Чужого: Земля» нас ждет большее зло, чем ксеноморфы
У «Дня Шакала» кадровые перестановки прямо во время съемок — но, возможно, это к лучшему
«Массовый психоз»: зрители годами спорят, реален ли Карлсон — а ИИ за секунду дал убедительный и философский ответ
Обаяшка Годжо или задира Итадори? В «Магической битве» десятки ярких героев — пройдите тест и узнайте, на кого похожи именно вы
«Дело в невероятно удачном союзе»: этот «летний» фильм СССР сейчас оценивают на 8.1 — а в 70-х он почти 10 лет пролежал «на полке»
Включите «на пробу», а опомнитесь утром: 5 затягивающих сериалов с оценкой до 8.7, последний — подарок фанатам «Секретных материалов»
Грядущий триллер с Сидни Суини получил первый хвалебный отзыв — фильм лучше, чем книга, по которой он снят
«Есть такая профессия...»: 10 самых кассовых фильмов СССР от киностудии имени Горького — № 1 собрал 87.6 млн зрителей
«Если смотреть на факты, ответ очевиден»: фанаты не могли решить годами, а ИИ вмиг выбрал лучшего Бонда (это не Броснан)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше