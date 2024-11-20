Кто снимается в сериале "Молодежка. Новая смена"?

В спортивном телесериале «Молодежка. Новая смена», премьера которого состоялась 5 ноября 2024 года, задействованы яркие актеры: Влад Канопка, Владимир Зайцев, Иван Жвакин, Иван Мулин, Игорь Огурцов и другие.
История разворачивается вокруг студенческой хоккейной команды «Акулы Политеха», которая находится на грани расформирования. Спасти её берётся новый тренер Казанцев. Его цель — не только вывести команду на вершину лиги, но и укрепить репутацию вуза. Для этого он приглашает в качестве главного тренера Андрея Кисляка, бывшую звезду «Медведей». Перед Кисляком стоит сложная задача: наладить контакт с молодыми спортсменами и справиться с собственными внутренними переменами, чтобы привести команду к успеху.
