Кто скрывался под маской Щенка в шоу "Маска"?

В очередном выпуске шоу «Маска» выяснилось, что под маской Щенка скрывается певец Денис Клявер, наиболее известный по участию в дуэте «Чай вдвоем!». Несмотря на старания поп-звезды, пытавшейся запутать жюри, провести Кирилла Туриченко не удалось.
«Маска» — российская версия популярного по всему миру формата The Masked Singer, которая транслируется на телеканале НТВ. В этом захватывающем вокальном шоу сойдутся звезды различных сфер: певцы, актеры, шоумены, ведущие и спортсмены, чьи личности будут тщательно скрыты. Участники выступят в потрясающих костюмах и масках, специально созданных для каждого из них. Зрителям предстоит раскрыть самую загадочную тайну российского телевидения: кто на самом деле находится за маской?
