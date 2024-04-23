Кто скрывался под маской Щенка в шоу "Маска"?

Меню
Олег Скрынько 23 апреля 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

В очередном выпуске шоу «Маска» выяснилось, что под маской Щенка скрывается певец Денис Клявер, наиболее известный по участию в дуэте «Чай вдвоем!». Несмотря на старания поп-звезды, пытавшейся запутать жюри, провести Кирилла Туриченко не удалось.

«Маска» — российская версия популярного по всему миру формата The Masked Singer, которая транслируется на телеканале НТВ. В этом захватывающем вокальном шоу сойдутся звезды различных сфер: певцы, актеры, шоумены, ведущие и спортсмены, чьи личности будут тщательно скрыты. Участники выступят в потрясающих костюмах и масках, специально созданных для каждого из них. Зрителям предстоит раскрыть самую загадочную тайну российского телевидения: кто на самом деле находится за маской?

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Денис Клявер
Денис Клявер
Кирилл Туриченко

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Маска
Маска телешоу
2020, Россия
0.0
