Кто скрывался под маской енота в шоу "Маска"?

Олег Скрынько 2 мая 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

Знаменитость, скрывающаяся под маской Енота, все еще не была раскрыта. Енот — один из персонажей, участвовавших в пятом сезоне развлекательного шоу «Маска». Программа продолжает выходить на канале НТВ и чтобы узнать желаемую информацию, смотрите финальный выпуск 5 мая

Этот проект — российская версия популярного международного шоу Masked Singer, которое впервые вышло в эфир 1 марта 2020 года на канале НТВ. «Маска» стала одним из самых успешных развлекательных шоу за последние несколько лет и была продлена на несколько сезонов.

По правилам этого проекта участники, которые могут быть певцами, актерами, спортсменами или другими известными личностями, надевают специальные костюмы, покрывающие их с головы до ног. Они выступают перед членами жюри, которые пытаются угадать, кто скрывается под маской. Личность всех участников строго держится в секрете, каждый из них заключает контракт о неразглашении информации.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Маска
Маска телешоу
2020, Россия
0.0
