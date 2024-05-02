Кто скрывался под маской енота в шоу "Маска"?

Наш ответ:

Знаменитость, скрывающаяся под маской Енота, все еще не была раскрыта. Енот — один из персонажей, участвовавших в пятом сезоне развлекательного шоу «Маска». Программа продолжает выходить на канале НТВ и чтобы узнать желаемую информацию, смотрите финальный выпуск 5 мая



Этот проект — российская версия популярного международного шоу Masked Singer, которое впервые вышло в эфир 1 марта 2020 года на канале НТВ. «Маска» стала одним из самых успешных развлекательных шоу за последние несколько лет и была продлена на несколько сезонов.



По правилам этого проекта участники, которые могут быть певцами, актерами, спортсменами или другими известными личностями, надевают специальные костюмы, покрывающие их с головы до ног. Они выступают перед членами жюри, которые пытаются угадать, кто скрывается под маской. Личность всех участников строго держится в секрете, каждый из них заключает контракт о неразглашении информации.