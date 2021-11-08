Кто скрывается под маской в «Игре в кальмара»?

Наш ответ:

Маски в сериале носят работники, отвечающие за организацию и проведение игр, а также VIP-гости, которые скрывают свои лица, чтобы сохранить анонимность. Однако самым загадочным персонажем, который на протяжении восьми эпизодов прятал свое лицо под уникальной черной маской, стал фронтмен. Настоящая личность этого героя была раскрыта лишь в конце восьмого эпизода, фронтменом оказался Ин Хо – пропавший брат полицейского Хвана Чун Хо. Как оказалось, Ин Хо в 2015 году оказался на острове в качестве участника и стал победителем игры.