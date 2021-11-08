Меню
Кто скрывается под маской в «Игре в кальмара»?

Елена Королева 8 ноября 2021 Дата обновления: 21 января 2025
Наш ответ:

Маски в сериале носят работники, отвечающие за организацию и проведение игр, а также VIP-гости, которые скрывают свои лица, чтобы сохранить анонимность. Однако самым загадочным персонажем, который на протяжении восьми эпизодов прятал свое лицо под уникальной черной маской, стал фронтмен. Настоящая личность этого героя была раскрыта лишь в конце восьмого эпизода, фронтменом оказался Ин Хо – пропавший брат полицейского Хвана Чун Хо. Как оказалось, Ин Хо в 2015 году оказался на острове в качестве участника и стал победителем игры.

Также во флешбэке зрители увидели, как О Иль Нам попросил Ин Хо взять на себя обязанности ведущего.

 

Ли Джон-джэ
Ли Джон-джэ
Lee Jeong-jae
Пак Хэ-су
Пак Хэ-су
Park Hae-soo
Чон Хо-ён
Чон Хо-ён
Jeong Ho-yeon
Хо Сон-тхэ
Хо Сон-тхэ
Heo Seong-tae
O Янг-су
Oh Yeong-su
