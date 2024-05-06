Кто сидит в жюри на шоу "Удивительные люди"?

Наш ответ:

Среди судей в 7 сезоне был хореограф и телеведущий Евгений Папунаишвили, чьи победы на международных соревнованиях были широко известны. В жюри также вошла чемпионка Наталья Рагозина, опытный профессиональный боксер, и Александр Пушной, известный популяризатор науки на телевидении. Оценку навыков участников с точки зрения профессионалов брал на себя ученый и профессор Центра нейроэкономики и когнитивных исследований Василий Ключарев.



Проект «Удивительные люди» основан на немецкой программе The Brain, которая транслируется в Германии с 2012 года. В этой передаче участвуют люди с удивительными талантами, такие как маленькие дети, владеющие несколькими языками, люди с ограниченным зрением, демонстрирующие фокусы и ходящие по канату, а также рекордсмены в различных областях. Принять участие в программе может каждый, будь то рекордсмен Гиннеса или пятилетний ребенок.



Премьера седьмого сезона популярного телешоу состоялась на телеканале «Россия-1» 15 марта 2024 года.