Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Кто с кем будет в дораме «Великий соблазнитель»?

Кто с кем будет в дораме «Великий соблазнитель»?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 10 июля 2024 Дата обновления ответа: 6 февраля 2025

«Великий соблазнитель» — южнокорейский мелодраматический сериал, вышедший в 2018 году. По сюжету молодой наследник корпорации Квон Щи-хен идет на пари, согласно которому он должен добиться любви девушки Ын Тхэ-хи, которая на отлично учится в респектабельном университете, но совершенно не верит в любовь и по этой причине не интересуется мужчинами. После ссоры с матерью Тхэ-хи уходит из дома и пытается самостоятельно обустроить свою жизнь.

В итоге Щи-хену удается влюбить в себя Тхэ-хи. Однако она бросает его, когда узнает, что он сошелся с ней не по доброй воле, а из-за участия в пари. Спустя несколько лет обретшая независимость Тхэ-хи работает в крупной архитектурной фирме. Она получает заказ, который никак не получается завершить из-за прихотей клиента. После Тхэ-хи узнает, что заказчиком является Щи-хен. К тому времени девушка его простила. Во время встречи после долгого перерыва она обнимает любимого и говорит, что тот должен был вернуться к ней раньше.

Другая ключевая сюжетная линия повествует о Сэ-джу и Су-джи. После основных событий сериала Су-джу переехала за границу, тогда как Сэ-джу лечил свое разбитое сердце, работая в кафе. Су-джи все эти годы не связывалась ни с Щи-хеном, ни с Сэ-джи. В финальной серии она возвращается в родные края и заходит в кафе Сэ-джу. Они обнимаются.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Великий соблазнитель
Великий соблазнитель драма, мелодрама
2018, Южная Корея
7.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Не получается купить билет через приложение 1 комментарий
Когда выйдет 2 сезон сериала "Герои старшей школы"? 3 комментария
Когда выйдет второй сезон сериала «Киберкраш»? 81 комментарий
Виноват не сценарий, а Ниляй: 3 актрисы из «Клюквенного щербета», которые ушли из проекта из-за Фейзы Дживилек
Всего 32% на RT у фантастики с Сигурни Уивер и Хью Джекманом: но дело не в том, что фильм плохой — многие просто не поняли вот чего
До последних минут невозможно предугадать развязку: 3 детективных сериала с шокирующим концом
«Буратино» против «Пиноккио»: новый российский фильм бросает вызов версиям Disney и дель Торо — Запад уже давно покорил
Ничего не планируйте на 27-29 ноября: стриминги подарят сразу 6 мощных премьер – от отечественного «Дандадана» до комедии с Мадяновым
Опять «триста тридцать пять»: всю «глубину глубин» этой шутки из фильма ДМБ понимают лишь знатоки российских законов – вы из таких?
Прибыл Годжо Сатору, но его смели: 7 дней «Магическая битва» была в топе проката – а потом ей утерло нос аниме, собравшее в мире $168 млн
Худших «Трех мушкетеров» сняли в России, лучших – далеко не в СССР: в топ-10 экранизаций Дюма есть даже дорама, но нет Боярского
Секрет под шляпой: почему Смоляков скрывает лысину, даже когда не снимается в «Мосгазе»
«Я понял, что я мазохист»: говорили зрители в ожидании 3-х детективов с оценкой 7.9+ – но вам повезло, уже можете посмотреть залпом
Султан Сулейман никогда не любил Хюррем по настоящему: одна сцена в «Великолепном веке» подтверждает это раз и навсегда
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше