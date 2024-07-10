Кто с кем будет в дораме «Великий соблазнитель»?

«Великий соблазнитель» — южнокорейский мелодраматический сериал, вышедший в 2018 году. По сюжету молодой наследник корпорации Квон Щи-хен идет на пари, согласно которому он должен добиться любви девушки Ын Тхэ-хи, которая на отлично учится в респектабельном университете, но совершенно не верит в любовь и по этой причине не интересуется мужчинами. После ссоры с матерью Тхэ-хи уходит из дома и пытается самостоятельно обустроить свою жизнь.



В итоге Щи-хену удается влюбить в себя Тхэ-хи. Однако она бросает его, когда узнает, что он сошелся с ней не по доброй воле, а из-за участия в пари. Спустя несколько лет обретшая независимость Тхэ-хи работает в крупной архитектурной фирме. Она получает заказ, который никак не получается завершить из-за прихотей клиента. После Тхэ-хи узнает, что заказчиком является Щи-хен. К тому времени девушка его простила. Во время встречи после долгого перерыва она обнимает любимого и говорит, что тот должен был вернуться к ней раньше.



Другая ключевая сюжетная линия повествует о Сэ-джу и Су-джи. После основных событий сериала Су-джу переехала за границу, тогда как Сэ-джу лечил свое разбитое сердце, работая в кафе. Су-джи все эти годы не связывалась ни с Щи-хеном, ни с Сэ-джи. В финальной серии она возвращается в родные края и заходит в кафе Сэ-джу. Они обнимаются.