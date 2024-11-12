Кто прототип в сериале "Лихие"?

3 ошибки Серсеи, которые стоили ей трона: а ведь она могла переписать историю Вестероса

Вовсе не «Ирония судьбы»: почему советский фильм Быкова «Телеграмма» называют негласным символом Нового года

Ела семь раз в день и без хлеба: какой диеты придерживалась Хюррем, чтобы привлекать султана

«Буратино» против «Пиноккио»: новый российский фильм бросает вызов версиям Disney и дель Торо — Запад уже давно покорил

Секрет под шляпой: почему Смоляков скрывает лысину, даже когда не снимается в «Мосгазе»

Покорила СССР в 15 лет: Настенька из «Морозко» исчезла на пике славы — ее судьба оказалась драматичнее сказки

«Я понял, что я мазохист»: говорили зрители в ожидании 3-х детективов с оценкой 7.9+ – но вам повезло, уже можете посмотреть залпом

Опять «триста тридцать пять»: всю «глубину глубин» этой шутки из фильма ДМБ понимают лишь знатоки российских законов – вы из таких?

«Муха укусила»: тест на знание цитат Мягкова - угадайте по одной фразе (в этот раз без «Иронии»)

Похоронила мужа, а вскоре и сына: судьбе роковой блондинки из «Бриллиантовой руки» не позавидуешь – цена славы оказалась слишком высока