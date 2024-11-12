Кто прототип в сериале "Лихие"?

«Лихие» — новая криминальная драма от известного российского режиссера Юрия Быкова, основанная на реальных событиях из воспоминаний Евгения Дёмина. Действие разворачивается в суровом Хабаровском крае в 1990-е годы.
Главный герой Павел Лиховцев — опытный егерь и охотник на медведей, живущий в тайге, где он управляет пасекой и воспитывает своего сына Женьку, прививая ему мужской характер. Но с наступлением 90-х пасека разоряется, и семья вынуждена переехать в Хабаровск в поисках заработка. Здесь они оказываются в эпицентре криминальных передряг: город под контролем ОПГ «Общак», активно делящей сферы влияния. Устроившись водителем к Юре Крабу, старому знакомому и крёстному Женьки, Павел оказывается втянут в опасный мир бандитских разборок.
Авторизация по e-mail