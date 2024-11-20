Кто пронес еду на шоу "Звезды в джунглях"?

В новом эпизоде реалити-шоу «Звёзды в джунглях» вспыхнул очередной скандал: кто-то из участников тайно пронёс еду, нарушив одно из главных правил проекта. Несмотря на отсутствие официальных заявлений, зрители активно обсуждают эту ситуацию, пытаясь угадать, кто из звёзд осмелился обойти строгие запреты.
Напомним, что перед заселением в лагерь участников тщательно обыскивают. Если к предметам первой необходимости организаторы относятся терпимо, то запасы еды строго запрещены. Тем не менее в этот раз в лагерь пришло письмо с уведомлением, что один из участников пронёс пищу и пытался это скрыть. За нарушение всей команде пришлось расплатиться: участников лишили провианта на неделю, обострив и без того непростую борьбу за выживание.
