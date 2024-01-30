Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Кто принимает участие в "Экстрасенсы. Реванш"?

Кто принимает участие в "Экстрасенсы. Реванш"?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 30 января 2024 Дата обновления ответа: 6 февраля 2025

Согласно правилам, в новом соревновании в магических навыках принимали участие участники, которым немного не хватило голосов для победы в оригинальной "Битве экстрасенсов". На съемку попали маги и ясновидящие, прошедшие до финала, но упустившие победу в предыдущий раз, а также участники, которые хорошо запомнились зрителям, но покинули шоу незадолго до финала.

Участниками Шоу “Экстрасенсы. Реванш” стали:

  • Елена Смелова (Хорошилова)
  • Татьяна Ларина
  • Никита Платонов
  • Виктория Райдос
  • Николь Кузнецова
  • Виолетта Полякова
  • Олег Шепс
  • Никита Турчин
  • Александр Кинжинов
  • Софья Егорова
  • Артемий Никара
  • Владимир Никара
  • Юлий Котов
  • Ирина Игнатенко
  • Чжофань Ли (Астрид)
  • Мариам Циминтия
  • Ольга Якубович
  • Марианна Атие
  • Елена Ивашина
  • Ангелина Изосимова

В роли ведущего нового шоу, как и ранее, выступил Марат Башаров. На этот раз ожидается, что шоу будет оценивать сразу четыре судьи, среди которых Вера Сотникова, менталист Илья Ларионов, ведьма Виктория Райдос и медиум Александр Шепс.

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Битва экстрасенсов
Битва экстрасенсов телешоу, мистика
2007, Россия
5.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Не получается купить билет через приложение 1 комментарий
Когда выйдет 2 сезон сериала "Герои старшей школы"? 3 комментария
Когда выйдет второй сезон сериала «Киберкраш»? 81 комментарий
Для самых смелых: 5 жутких фильмов Netflix, которые не стоит включать одному — даже если вы думаете, что не боитесь ужасов
Темные очки в «Матрице» носили не все: почему Архитектор и Оракул обходились без них
Триквел «Крестного отца» тоже мог быть шедевром, если бы не ошибка в кастинге: фанаты винят в провале эту звезду
Опять «триста тридцать пять»: всю «глубину глубин» этой шутки из фильма ДМБ понимают лишь знатоки российских законов – вы из таких?
Худших «Трех мушкетеров» сняли в России, лучших – далеко не в СССР: в топ-10 экранизаций Дюма есть даже дорама, но нет Боярского
«Буратино» против «Пиноккио»: новый российский фильм бросает вызов версиям Disney и дель Торо — Запад уже давно покорил
Секрет под шляпой: почему Смоляков скрывает лысину, даже когда не снимается в «Мосгазе»
Усть-Марсианск, Юпитербург и Киберпатрики: ради съемок «Кибердеревни» создатели преодолели тысячи км, но Землю не покидали
Ничего не планируйте на 27-29 ноября: стриминги подарят сразу 6 мощных премьер – от отечественного «Дандадана» до комедии с Мадяновым
Султан Сулейман никогда не любил Хюррем по настоящему: одна сцена в «Великолепном веке» подтверждает это раз и навсегда
«Муха укусила»: тест на знание цитат Мягкова - угадайте по одной фразе (в этот раз без «Иронии»)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше