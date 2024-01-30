Кто принимает участие в "Экстрасенсы. Реванш"?

Согласно правилам, в новом соревновании в магических навыках принимали участие участники, которым немного не хватило голосов для победы в оригинальной "Битве экстрасенсов". На съемку попали маги и ясновидящие, прошедшие до финала, но упустившие победу в предыдущий раз, а также участники, которые хорошо запомнились зрителям, но покинули шоу незадолго до финала.
Участниками Шоу “Экстрасенсы. Реванш” стали:
В роли ведущего нового шоу, как и ранее, выступил Марат Башаров. На этот раз ожидается, что шоу будет оценивать сразу четыре судьи, среди которых Вера Сотникова, менталист Илья Ларионов, ведьма Виктория Райдос и медиум Александр Шепс.
Авторизация по e-mail