Кто принимает участие в "Экстрасенсы. Реванш"?

Согласно правилам, в новом соревновании в магических навыках принимали участие участники, которым немного не хватило голосов для победы в оригинальной "Битве экстрасенсов". На съемку попали маги и ясновидящие, прошедшие до финала, но упустившие победу в предыдущий раз, а также участники, которые хорошо запомнились зрителям, но покинули шоу незадолго до финала.

Участниками Шоу “Экстрасенсы. Реванш” стали:

Елена Смелова (Хорошилова)

Татьяна Ларина

Никита Платонов

Виктория Райдос

Николь Кузнецова

Виолетта Полякова

Олег Шепс

Никита Турчин

Александр Кинжинов

Софья Егорова

Артемий Никара

Владимир Никара

Юлий Котов

Ирина Игнатенко

Чжофань Ли (Астрид)

Мариам Циминтия

Ольга Якубович

Марианна Атие

Елена Ивашина

Ангелина Изосимова

В роли ведущего нового шоу, как и ранее, выступил Марат Башаров. На этот раз ожидается, что шоу будет оценивать сразу четыре судьи, среди которых Вера Сотникова, менталист Илья Ларионов, ведьма Виктория Райдос и медиум Александр Шепс.