Кто предатель в сериале «Приказа умирать не было»?

«Приказа умирать не было» — российский военный сериал, вышедший в феврале 2023 года. По сюжету робкий аспирант Дмитрий Неретин оказывается на фронте, где ему предстоит служить переводчиком. Несколько недель боев сменяются затишьем. Советские разведчики берут в плен немецкого капитана, который ночью загадочным образом погибает. Неретин узнает, что пленного офицера убил кто-то из «своих». Неретину предстоит выяснить, кто именно является предателем. В заключительной серии становится известно, что изменник — Александр Раух, которого Неретин посвящал в свои планы. Раух владеет и русским, и немецким, поскольку его мать — русская, а отец — немец.
