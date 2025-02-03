Меню
Кто предатель в сериале «Приказа умирать не было»?

Кто предатель в сериале «Приказа умирать не было»?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Дата ответа: 3 февраля 2025 Дата обновления ответа: 6 февраля 2025

«Приказа умирать не было» — российский военный сериал, вышедший в феврале 2023 года. По сюжету робкий аспирант Дмитрий Неретин оказывается на фронте, где ему предстоит служить переводчиком. Несколько недель боев сменяются затишьем. Советские разведчики берут в плен немецкого капитана, который ночью загадочным образом погибает. Неретин узнает, что пленного офицера убил кто-то из «своих». Неретину предстоит выяснить, кто именно является предателем. В заключительной серии становится известно, что изменник — Александр Раух, которого Неретин посвящал в свои планы. Раух владеет и русским, и немецким, поскольку его мать — русская, а отец — немец.

Приказа умирать не было
Приказа умирать не было драма, военный
2023, Россия
6.0
