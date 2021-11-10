Кто предал Али в «Игре в кальмара»?

В шестой серии южнокорейского сериала «Игра в кальмара» игрока Али Абдула (№ 199) предает Чхо Сан Воо (№ 218). Перед игрой с шариками они объединились в пару, думая, что будут соревноваться с другими парами, но оказались вынуждены играть на выживание между собой. Они выбрали игру «Четное-нечетное», и когда Сан Воо был в шаге от поражения, он решил воспользоваться доверчивостью Али и обманом завладел всеми шариками. Сан Воо покинул игровой павильон, а Али был застрелен охранником.
Его смерть, как и смерть других главных героев, перекликается с тем, что он делал перед возвращением в игру (обманом завладел деньгами босса и сбежал).
