Кто последний Доктор в сериале "Доктор Кто"?

Пятнадцатый Доктор — текущее воплощение главного персонажа британского научно-фантастического сериала «Доктор Кто». Эту роль исполняет шотландский актёр руандийского происхождения Шути Гатва.
Доктор — представитель внеземной расы Повелителей Времени с планеты Галлифрей. С помощью пространственно-временного устройства ТАРДИС он путешествует через время и пространство, часто в компании спутников. Когда Доктор получает серьёзные увечья, его тело может регенерировать, изменяя внешность и характер, но сохраняя память и сущность. Эта уникальная способность позволяет сериалу существовать с 1963 года, благодаря смене актёров в роли Доктора.
