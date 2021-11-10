Кто получил деньги в «Игре в кальмара»?

Главный приз турнира в размере 45,6 млрд вон в южнокорейском сериале «Игра в кальмара» выигрывает Сон Ки Хун, игрок под номером 456, единственный, кому удалось выжить после всех шести туров. Деньги ему зачисляют на пластиковую карту, которую он находит у себя во рту, когда приходит в себя после того, как снова оказывается в городе. ПИН-кодом к карте оказывается его номер в турнире, 0456, который он угадывает с первой попытки. На протяжении года Ки Хун не находит в себе сил, чтобы пользоваться этими деньгами.

Но узнав тайну турнира до конца и выяснив, кто за всем стоял, Ки Хун решает сдержать данные погибшим друзьям обещания и снова начинает жить обычной жизнью.