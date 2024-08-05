Кто покинул шоу "Титаны"?

«Титаны» - один из самых популярных российских телепроектов сезона. 4 августа на канале ТНТ состоялась премьера 11 выпуска, который станет предпоследним в последнем сезоне. А это означает, что уже совсем скоро зрители узнают, что выйдет в финал и поборется за главный приз в размере 10 миллионов рублей.
4 августа 2024 года программу «Титаны» покинули следующие атлеты: Анна Иванова, Владимир Букатин, Арсений Жуйков, Денис Саратов, Григорий Скурихин, Артем Ясницкий и Иван Агафонов. Таким образом, в решающем выпуске между собой сразятся: В финальный выпуск проекта допустили 12 челове для борьбы за денежный приз и титул настоящих героев программы, вошли: Чтобы узнать, кому из них удастся одержать победу, смотрите 12 выпуск 11 августа 2024 года.
