Кто покинул шоу "Титаны"?

До последних минут невозможно предугадать развязку: 3 детективных сериала с шокирующим концом

Ела семь раз в день и без хлеба: какой диеты придерживалась Хюррем, чтобы привлекать султана

Триквел «Крестного отца» тоже мог быть шедевром, если бы не ошибка в кастинге: фанаты винят в провале эту звезду

Опять «триста тридцать пять»: всю «глубину глубин» этой шутки из фильма ДМБ понимают лишь знатоки российских законов – вы из таких?

«Буратино» против «Пиноккио»: новый российский фильм бросает вызов версиям Disney и дель Торо — Запад уже давно покорил

Худших «Трех мушкетеров» сняли в России, лучших – далеко не в СССР: в топ-10 экранизаций Дюма есть даже дорама, но нет Боярского

Секрет под шляпой: почему Смоляков скрывает лысину, даже когда не снимается в «Мосгазе»

Похоронила мужа, а вскоре и сына: судьбе роковой блондинки из «Бриллиантовой руки» не позавидуешь – цена славы оказалась слишком высока

Ничего не планируйте на 27-29 ноября: стриминги подарят сразу 6 мощных премьер – от отечественного «Дандадана» до комедии с Мадяновым

Усть-Марсианск, Юпитербург и Киберпатрики: ради съемок «Кибердеревни» создатели преодолели тысячи км, но Землю не покидали