Кто похищал детей в сериале «Полюби меня снова»?

В сериале «Полюби меня снова» похищением детей, включая Федю, занималась преступная группа, в которую входил Влад (друг семьи и партнер по бизнесу). Также среди организаторов махинаций, похищавших и устраивавших детей в приемные семьи, оказались Архипов, начальник колонии и Фролов.

В центре сюжета — Люда Куприянова, чья жизнь складывается как нельзя лучше. У нее есть любящий супруг Павел, преуспевающий бизнес и проверенные друзья в лице Влада Кожухова и его жены Оксаны. Идиллию омрачает трагедия: Люда и Павел теряют ребенка. Тогда они решают усыновить маленького Федю. Спустя семь лет Люда рожает девочку, но это приводит к расколу между супругами. Раиса, мать Павла, неприязненно относится к Феде. Однажды мальчик пропадает, а сами Люда и Павел оказываются в эпицентре криминального дела, за которое берется сыщик Алексей.