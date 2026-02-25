Оповещения от Киноафиши
Кто похищал детей в сериале «Полюби меня снова»?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 25 февраля 2026 Дата обновления ответа: 25 февраля 2026

В сериале «Полюби меня снова» похищением детей, включая Федю, занималась преступная группа, в которую входил Влад (друг семьи и партнер по бизнесу). Также среди организаторов махинаций, похищавших и устраивавших детей в приемные семьи, оказались Архипов, начальник колонии и Фролов.

  • Влад: Оказался предателем, который тайно участвовал в похищениях из-за денег и зависти.
  • Схема: Похищенных детей держали в специальном лагере, уверяя, что их родители мертвы, после чего отдавали в другие семьи.
  • Финал: В концовке первого сезона преступников разоблачают и арестовывают.

О чем сериал

В центре сюжета — Люда Куприянова, чья жизнь складывается как нельзя лучше. У нее есть любящий супруг Павел, преуспевающий бизнес и проверенные друзья в лице Влада Кожухова и его жены Оксаны. Идиллию омрачает трагедия: Люда и Павел теряют ребенка. Тогда они решают усыновить маленького Федю. Спустя семь лет Люда рожает девочку, но это приводит к расколу между супругами. Раиса, мать Павла, неприязненно относится к Феде. Однажды мальчик пропадает, а сами Люда и Павел оказываются в эпицентре криминального дела, за которое берется сыщик Алексей.

