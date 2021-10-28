Кто погибнет в «Игре в кальмара»?

В южнокорейском сериале «Игра в кальмара» погибает большинство персонажей. Все игроки, за исключением победителя, а также тех, кто не вернулся на остров повторно, и игрока 001, оказываются убиты в ходе игр, конфликтов между собой или из-за нарушения правил. Полицейский Чун Хо погибает от рук ведущего, который оказывается его братом. За время соревнований также погибает несколько сотрудников в красных комбинезонах. От болезни умирает мама главного героя.
О Иль Нам, игрок 001, умирает от опухоли мозга уже после завершения турнира.
