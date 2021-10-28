Меню
Кто погибнет в «Игре в кальмара»?

Елена Королева
28 октября 2021

В южнокорейском сериале «Игра в кальмара» погибает большинство персонажей. Все игроки, за исключением победителя, а также тех, кто не вернулся на остров повторно, и игрока 001, оказываются убиты в ходе игр, конфликтов между собой или из-за нарушения правил. Полицейский Чун Хо погибает от рук ведущего, который оказывается его братом. За время соревнований также погибает несколько сотрудников в красных комбинезонах. От болезни умирает мама главного героя.

О Иль Нам, игрок 001, умирает от опухоли мозга уже после завершения турнира. 

 

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Ли Джон-джэ
Ли Джон-джэ
Lee Jeong-jae
Пак Хэ-су
Пак Хэ-су
Park Hae-soo
Чон Хо-ён
Чон Хо-ён
Jeong Ho-yeon
Хо Сон-тхэ
Хо Сон-тхэ
Heo Seong-tae
O Янг-су
O Янг-су
Oh Yeong-su
