Кто поет во время вступительных титров сериала «Спасская»?

«Спасская» — популярный российский детективный сериал, стартовавший в сентябре 2020 года.
Во время вступительных титров звучит красивая и печальная музыка без слов, если не считать повторяющееся «ла-ла-ла», за которым следует гитарное соло. Автором и сполнителем этой композиции является Петр Налич, который в 2010 году представлял Россию на знаменитом музыкальном конкурсе «Евровидение».
Главной героиней выступает Анна Спасская, работающая в Сочи следователем уголовного розыска из Сочи. Благодаря проницательному уму, волевому характеру и принципиальности она заслужила авторитет среди коллег и у начальства. Ей удается распутывать самые сложные преступления.
Авторизация по e-mail