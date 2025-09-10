Меню
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Кто поет во время вступительных титров сериала «Спасская»?

Олег Скрынько 10 сентября 2025 Дата обновления: 10 сентября 2025
Наш ответ:

«Спасская» — популярный российский детективный сериал, стартовавший в сентябре 2020 года.

Кто поет в сериале?

Во время вступительных титров звучит красивая и печальная музыка без слов, если не считать повторяющееся «ла-ла-ла», за которым следует гитарное соло. Автором и сполнителем этой композиции является Петр Налич, который в 2010 году представлял Россию на знаменитом музыкальном конкурсе «Евровидение».

О чем сериал

Главной героиней выступает Анна Спасская, работающая в Сочи следователем уголовного розыска из Сочи. Благодаря проницательному уму, волевому характеру и принципиальности она заслужила авторитет среди коллег и у начальства. Ей удается распутывать самые сложные преступления.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Спасская
Спасская детектив
2020, Россия
9.0
