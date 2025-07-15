Кто поет в сериале "Ухожу красиво"?

Наш ответ:

Финал каждой серии сериала "Ухожу красиво" сопровождается песней "Не беда" группы "Кукрыниксы". В саундтреке также присутствуют композиции других исполнителей: треки групп "Казускома" и "Базар", а также лирическая песня Валерия Залкина "Если ты такая гордая". Музыкальное оформление создает особую атмосферу и эмоционально дополняет сюжетные линии.



Напомним сюжет. Борис Фадеев – нерадивый полицейский, который давно опустил руки. Вечные опоздания, пьянки, депрессия и скандалы с женой, стоящей на пороге развода, стали его обычной жизнью. Но всё резко меняется, когда врачи выносят ему страшный вердикт – жить осталось недолго. Смертельный диагноз становится толчком к переменам. Фадеев, которому уже нечего терять, внезапно проявляет невиданную храбрость. Он бросается в самые опасные операции, рискует жизнью и совершает то, на что никогда не решался раньше. Теперь каждый его день – это вызов судьбе.

