Кто поет в сериале «Первый номер»?

«Первый номер» — российский комедийно-драматический сериал, стартовавший в онлайн-кинотеатре KION 30 ноября 2024 года. Песню, которая звучит во время вступительной заставки, поет Евгений Цыганов, исполнитель главной роли. Шоу повествует о некогда успешном писателе Константине Иноземцеве, который погряз в долгах и творческом кризисе. Кроме того, его возлюбленная собирается выйти замуж за другого мужчину. Костя получает возможность наладить свою жизнь, когда ему предлагают возглавить редколлегию переживающего не лучшие времена глянцевого журнала.
