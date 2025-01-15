Кто поет в сериале «Первый номер»?

Меню
Олег Скрынько 15 января 2025 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

«Первый номер» — российский комедийно-драматический сериал, стартовавший в онлайн-кинотеатре KION 30 ноября 2024 года. Песню, которая звучит во время вступительной заставки, поет Евгений Цыганов, исполнитель главной роли. Шоу повествует о некогда успешном писателе Константине Иноземцеве, который погряз в долгах и творческом кризисе. Кроме того, его возлюбленная собирается выйти замуж за другого мужчину. Костя получает возможность наладить свою жизнь, когда ему предлагают возглавить редколлегию переживающего не лучшие времена глянцевого журнала.

Первый номер
Первый номер комедия, драма
2024, Россия
0.0
