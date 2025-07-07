Меню
Кто поет в сериале "Остаться друзьями"?

Олег Скрынько 7 июля 2025 Дата обновления: 7 июля 2025
Наш ответ:

Трек из сериала «Остаться друзьями» исполняют Женя Трофимов и Комната культуры.

Напоминаем сюжет комедии. Анна и Роман провели вместе пять лет, но их чувства постепенно угасли. Супруги понимают: продолжать путь вместе бессмысленно, пора расстаться. Однако их решение неожиданно сталкивается с сопротивлением друзей. Екатерина и Алексей, недавно познавшие радости родительства, а также свободные от обязательств Эля и Олег в ужасе: развод Анны и Романа грозит разрушить их дружеский круг. Ведь именно эта пара всегда была тем самым цементом, который скреплял компанию. Но главная загвоздка в другом — Роман, кажется, вовсе не разлюбил жену. В то время как он сомневается в правильности решения, Анна уже делает первые шаги к новой жизни, с головой ныряя в свободу и новые отношения.

Остаться друзьями
Остаться друзьями комедия
2025, Россия
